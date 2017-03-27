На теле легенды "Зенита" нашли множественные гематомы

Стражи порядка заинтересовались обстоятельствами смерти бывшего футболиста "Зенита" Владимира Казаченка. На теле спортсмена были обнаружены множественные гематомы.

В Санкт-Петербурге следователи инициировали проверку по факту гибели Владимира Казаченка, сообщает Life.ru. Поводом стали гематомы различной степени давности, обнаруженные на теле спортсмена.

Напомним, что бывшего футболиста госпитализировали вечером 26 марта, однако в реанимации он скончался. Причины смерти не уточняются.

Народный артист РСФСР и преданный болельщик клуба "Зенит" Михаил Боярский выразил соболезнования, пишет "Спорт-экспресс". Он назвал Казаченка человеком с редким обаянием.

"Я ведь помню его с тех времен, когда сам был мальчишкой и болел за "Зенит", в котором играл Казаченок. Очень жаль", – отметил актер.

Казаченок... Спасибо за все что делали для Петербурского футбола, Владимир Александрович... Светлая память — Mikhailov Anton (@SimorGlass) 26 марта 2017 г.

Боярский вспомнил, как они смотрели футбольные трансляции: "Могу сказать, что следить вместе с ним за матчами было не менее интересно, чем с самым лучшим комментатором. Его уровень знаний о происходящем в команде был никак не меньше, чем у Геннадия Сергеевича Орлова".

Владимир Казаченок отыграл в составе "Зенита" 219 матчей и забил 78 мячей. Он трижды входил в список 33 лучших футболистов чемпионата СССР.