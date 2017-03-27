Москвич в ходе ссоры расстрелял жену и дочь

В квартире на северо-востоке Москвы мужчина расстрелял жену и дочь. По предварительным данным, в семье произошел конфликт на бытовой почве.

Пострадавшие госпитализированы – за их жизнь борются врачи, передает РЕН ТВ. Преступник был найден мертвым в запертой комнате, сообщает Life.ru.