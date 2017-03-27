На юго-востоке Москвы обнаружили труп пенсионера

Правоохранительные органы обнаружили труп 65-летнего мужчины в квартире на юго-востоке столицы. По предварительным данным, пенсионер получил ранение в грудь из травматического пистолета.
Труп отправлен в бюро судмедэкспертизы, передает агентство городских новостей "Москва". По факту происшествия ведется проверка.
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