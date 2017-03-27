В Таиланде утонула россиянка

В бассейне одного из таиландских отелей утонула 51-летняя россиянка. Расследованием происшествия занимается местная полиция.
По предварительным данным, женщина купалась в бассейне и внезапно начала тонуть. Охранник вытащил ее из воды, но врачи помочь не смогли, передает РИА ФАН.
Поводом послужил неосторожный комментарий в Instagram
Известная актриса появилась на церемонии вручения премии
Артист программы "Кривое зеркало" стремительно теряет в весе
Преступление произошло на глазах у двух свидетелей