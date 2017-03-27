В Таиланде утонула россиянка

В бассейне одного из таиландских отелей утонула 51-летняя россиянка. Расследованием происшествия занимается местная полиция.

По предварительным данным, женщина купалась в бассейне и внезапно начала тонуть. Охранник вытащил ее из воды, но врачи помочь не смогли, передает РИА ФАН.