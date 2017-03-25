Москвич рискнул жизнью ради тонущей собаки

На территории парка Кусково едва не утонул мужчина. Житель столицы увидел, что в пруду тонет собака и кинулся ей на помощь, однако не рассчитал свои силы, передает Life.ru.

О тонущем в пруду человеке в МЧС сообщили очевидцы. Спасатели незамедлительно прибыли на место происшествия и помогли мужчине выбраться из воды. Они также вытащили собаку.

Сотрудники МЧС провели мероприятия по спасению животного. В настоящее время информация о состоянии собаки уточняется, здоровью мужчины ничего не угрожает.