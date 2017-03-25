В пьяной ссоре москвич изрезал ножом двоих братьев

В одной из квартир на юге столицы пьяный 34-летний мужчина в ходе ссоры схватил кухонный нож и напал на своих братьев. В результате инцидента травмы получили два человека. Один потерпевший был ранен в бедро, другой – лопатку, передает агенство "Москва".



Нападавший с места преступления сбежал. Однако сотрудники полиции нашли подозреваемого и изобличили его в содеянном. Выяснилось, что мужчина был ранее судим за кражу, хранение наркотиков и побои.