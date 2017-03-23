Сестры-мошенницы из Сбербанка учились у Собчак

Выяснились новые подробности о сестрах-мошенницах, укравших 40 миллионов рублей у клиента Сбербанка. Страсть к роскоши в девушках разбудили высказывания светской львицы Ксении Собчак.

Менеджеры Сбербанка Марьям и Тамилла Дадашевы являются большими поклонницами Ксении Собчак. Незадолго до махинации одна из сестер опубликовала на своей странице в соцсети Facebook ссылку на статью с правилами успеха светской львицы.

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В числе прочего телеведущая призвала "не бояться своих желаний". Судя по всему, Дадашевы восприняли рекомендацию буквально и поспешили реализовать мечту о Ferrari. Однако тренинг-установка звезды не сработала, в отношении девушек возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Инцидент прокомментировали в пресс-службе Сбербанка. Там отметили, что сестры-аферистки еще не задержаны, идет следствие, сообщает РЕН ТВ. "Скорее всего, будет принято решение ограничиться кадровыми вопросами", – предположил собеседник издания.

В кредитной организации подчеркнули, что точная информация пока не разглашается: "Сами понимаете, указанные цифры – это только предположения. Нет решения суда, выводов, доказательств..."

Ранее сообщалось, что полиция задержала 26-летнюю Марьям и 22-летнюю Тамиллу Дадашевых в автосалоне по подозрению в крупном мошенничестве. Девушки пытались купить Ferrari стоимостью более семи миллионов рублей.

Согласно предварительным данным, используя преступную схему, сестры вывели со счетов клиента Сбербанка около 40 миллионов рублей. По некоторым сведениям, Дадашевы планировали украсть гораздо больше – около четырех миллиардов.