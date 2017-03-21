Собутыльник ограбил москвичку и избил ее табуреткой

На северо-западе Москвы мужчина избил и ограбил знакомую. Инцидент произошел после совместного распития алкогольных напитков, передает РИАМО.
Пострадавшая обратилась к врачам с ушибом затылочной части головы. Подозреваемый задержан. Установлено, что он украл у собутыльницы планшет стоимостью три тысячи рублей.
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