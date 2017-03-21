В поножовщине на московском рынке погиб человек

На территории рынка, расположенного на востоке столицы, произошел конфликт, который перерос в поножовщину. По данным Life.ru, в потасовке участвовали трое мужчин. Один из них погиб, еще один госпитализирован с проникающими колото-резаными травмами груди и брюшной полости.
Злоумышленник задержан сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства ЧП устанавливаются.
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