"Вежливый" Олег проводил женщину до метро после изнасилования

В центре Москвы мужчина изнасиловал 28-летнюю уроженку Нальчика. По словам потерпевшей, проживающей в столице, злоумышленник по имени Олег обманул ее, пообещав помочь в оформлении кредита.

Столичные правоохранители проводят проверку по заявлению женщины. Она рассказала, что с малознакомым мужчиной встретилась у станции метро "Таганская", поскольку он обещал ей помочь оформить кредит.

Затем коварный Олег и его жертва вместе пошли в банк. Однако по дороге мужчина сказал, что ему нужно зайти домой, в квартиру на улице Большие Каменщики, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Там он заявил, что для получения денег женщина должна с ним переспать, и, угрожая ножом, изнасиловал. Когда та оделась, он проявил вежливость, проводив до метро. Приехав домой, потерпевшая решила обратиться в полицию.

Напомним, шокирующий инцидент произошел ранее во Владивостоке. Там пожилой мужчина кавказской внешности изнасиловал 21-летнего солдата на остановке общественного транспорта.

По словам пострадавшего, пенсионер применил физическую силу, надругался над ним и скрылся с места преступления на автомобиле. Стражи порядка устанавливают личность и местонахождение насильника. Предположительно, злоумышленник также является военнослужащим.

Как писали Dni.Ru, в августе 2016 года сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту изнасилования на юго-востоке столицы. Пьяный мужчина подошел к 89-летней пенсионерке с предложением проводить до дома и напал на нее, когда они добрались до квартиры.