В Москве двое мужчин изнасиловали школьницу

Правоохранительные органы столицы задержали двух мужчин, которые подозреваются в изнасиловании 15-летней школьницы. По предварительным данным, злоумышленники надругались над девочкой в салоне автомобиля.

Один из предполагаемых преступников, 24-летний уроженец Узбекистана, является владельцем машины, в которой произошло нападение. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает агентство городских новостей "Москва".