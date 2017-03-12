В Москве спасатели вытащили из огня человека

Днем 12 марта в одном из жилы домов на востоке Москвы произошел пожар. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание.
"Площадь пожара составила два квадратных метра. Из квартиры спасен один человек", – передает агентство городских новостей "Москва". Причины возгорания устанавливаются.
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