В Москве спасатели вытащили из огня человека

Днем 12 марта в одном из жилы домов на востоке Москвы произошел пожар. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание.

"Площадь пожара составила два квадратных метра. Из квартиры спасен один человек", – передает агентство городских новостей "Москва". Причины возгорания устанавливаются.

