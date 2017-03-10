Под Петербургом девушку задавил поезд

Недалеко от станции Старый Петергоф в Ленинградской области под поезд попала девушка. В результате происшествия случился сбой в движении составов: они следуют с отставанием от графика.

По факту травмирования на железной дороге проводится проверка, передает Life.ru. О состоянии пострадавшей ничего неизвестно.