В Москве пассажир убил таксиста в едущей машине

Вечером 8 февраля такси марки Hyundai Solaris, двигавшееся по Варшавскому шоссе, вылетело с проезжей части и врезалось в столб. Как выяснилось позже, причиной потери управления водителем стало то, что на него напал клиент, передает Life.ru. Пассажир несколько раз ударил мужчину ножом. С травмой груди тот был госпитализирован, однако раны оказались смертельными. Преступник с места аварии скрылся, его разыскивает полиция.