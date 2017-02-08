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В Москве пассажир убил таксиста в едущей машине

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Вечером 8 февраля такси марки Hyundai Solaris, двигавшееся по Варшавскому шоссе, вылетело с проезжей части и врезалось в столб. Как выяснилось позже, причиной потери управления водителем стало то, что на него напал клиент, передает Life.ru. Пассажир несколько раз ударил мужчину ножом. С травмой груди тот был госпитализирован, однако раны оказались смертельными. Преступник с места аварии скрылся, его разыскивает полиция.

8 февраля 2017, 18:48

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