Студент получил гвоздь в череп во время драки в Москве

В одну из столичных клиник за помощью обратился 17-летний молодой человек, из головы которого торчал гвоздь. Сам юноша рассказал медикам, что столь необычное ранение он получил во время драки с одногруппником, передает РЕН ТВ. В ходе потасовки он якобы ударился головой о стенд, из которого торчал гвоздь. Студенту оказали необходимую помощь и отпустили домой.