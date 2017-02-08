В Москве мужчина с пистолетом отобрал у прохожего 200 тысяч

Лидера ополченцев Михаила Толстых похоронят 10 февраля
На западе Москвы вооруженный пистолетом мужчина отобрал у прохожего 213 тысяч рублей. Инцидент произошел в подземном переходе на Озерной улице, пишет "Газета.ru".
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
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