В Москве студентка ранила одногруппника ножом в висок

Лидера ополченцев Михаила Толстых похоронят 10 февраля
Студент московского Колледжа современных технологий получил ножевое ранение, находясь на учебе. 19-летнего юношу ударила канцелярским ножом в висок одногруппница, передает "360 Подмосковье".
Юноша отказался от претензий к ранившей его девушке. Однако полиция проводит проверку случившегося.
Незадолго до смерти Андрей Жданов находился в депрессивном состоянии
Иностранцы искренне радуются за многодетную звезду
Актриса на пятом десятке ждет ребенка
Ведущий принял решение уйти из программы