В Нигерии похитили россиян

Лидера ополченцев Михаила Толстых похоронят 10 февраля
В территориальных водах Нигерии пираты напали на судно BBC Caribbean. В результате инцидента похищены семь россиян и один гражданин Украины, передает "Газета.ру".
Посольство России уже обратилось к властям Нигерии с просьбой помочь с поиском похищенных. Подробности нападения устанавливаются.
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