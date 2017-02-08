Кабинет Гиви полностью сгорел после теракта

Лидера ополченцев Михаила Толстых похоронят 10 февраля
Во время теракта полностью выгорел кабинет командира подразделения "Сомали" Михаила Толстых, известного как Гиви. Сгорела вся секретная документация. На пятом этаже здания из некоторых окон вылетели стекла, передает РИА ФАН.
В настоящее время на месте гибели лидера ополчения работают сотрудники МЧС, полицейские и представители смежных структур. Пожар удалось ликвидировать.
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