В Таиланде разбился российский турист

В Паттайе в результате ДТП погиб российский турист. Наш соотечественник и еще два человека переходили дорогу, когда в них на большой скорости врезался мотоцикл, пишет газета "Известия".

Турист скончался на месте, водитель и пассажир транспортного средства получили травмы. По предварительным данным, они также являются иностранцами.