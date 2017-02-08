В Таиланде разбился российский турист

Инцидент произошел в одной из квартир на улице Газопровод
В Паттайе в результате ДТП погиб российский турист. Наш соотечественник и еще два человека переходили дорогу, когда в них на большой скорости врезался мотоцикл, пишет газета "Известия".
Турист скончался на месте, водитель и пассажир транспортного средства получили травмы. По предварительным данным, они также являются иностранцами.
Лидер группы "Любэ" дал интервью
Прославленный артист не понимает, за что стране такой "мусор"
На любительницу нецензурных слов нашли управу
Иностранцы искренне радуются за многодетную звезду