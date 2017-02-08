При пожаре в центре Москвы погиб человек

В центре Москвы в результате пожара погиб один человек. Как сообщает сетевое издание m24.ru, в ночь на 8 февраля огонь вспыхнул на первом этаже административного здания. Горели лакокрасочные материалы. Прибывшие на места спасатели полностью ликвидировали пожар, однако одного человека спасти не удалось. Причины ЧП устанавливаются.