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Подробности загадочной гибели звезды "Своей игры"

Андрей Жданов. Кадр ntv.ru
Стали известны подробности смерти эрудита шоу "Своя игра". Незадолго до трагедии Андрей Жданов находился в депрессивном состоянии.
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Полтора года назад Андрей Жданов пережил тяжелейшую утрату: его жена покончила с собой. По словам близких, эрудит находился в депрессии. За неделю до смерти участник телепередачи "Своя игра" ушел в отпуск, после чего с ним никто не контактировал.

Андрей Жданов с женой Анной. Фото: vk.com/id353358877

Между тем в полиции опровергли сведения о странных ранах, якобы найденных на трупе. Правоохранители отметили, что признаки насильственной смерти зафиксированы не были, передает РЕН ТВ.

Напомним, что Андрей Жданов умер 5 февраля в Тольятти, через два дня его тело нашла мать. Мужчина скончался в своей квартире.

Выпускник Литературного института имени Горького прославился благодаря викторине "Своя игра". С февраля 1999 года, когда Жданов впервые появился на телевидении, он принял участие в 74 программах.

Эрудиту удалось победить в 49 выпусках шоу. В 2011 году он получил главный приз – автомобиль. Последний раз Жданов участвовал в интеллектуальной передаче в сентябре 2016 года.

Автор: Алёна Нестерова8 февраля 2017, 08:29

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