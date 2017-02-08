Подробности загадочной гибели звезды "Своей игры"

Стали известны подробности смерти эрудита шоу "Своя игра". Незадолго до трагедии Андрей Жданов находился в депрессивном состоянии.

Полтора года назад Андрей Жданов пережил тяжелейшую утрату: его жена покончила с собой. По словам близких, эрудит находился в депрессии. За неделю до смерти участник телепередачи "Своя игра" ушел в отпуск, после чего с ним никто не контактировал.

Между тем в полиции опровергли сведения о странных ранах, якобы найденных на трупе. Правоохранители отметили, что признаки насильственной смерти зафиксированы не были, передает РЕН ТВ.

Напомним, что Андрей Жданов умер 5 февраля в Тольятти, через два дня его тело нашла мать. Мужчина скончался в своей квартире.

Выпускник Литературного института имени Горького прославился благодаря викторине "Своя игра". С февраля 1999 года, когда Жданов впервые появился на телевидении, он принял участие в 74 программах.

Эрудиту удалось победить в 49 выпусках шоу. В 2011 году он получил главный приз – автомобиль. Последний раз Жданов участвовал в интеллектуальной передаче в сентябре 2016 года.