У метро "Щукинская" маньяк ранил школьника ножом

На северо-западе столицы вооруженный ножом мужчина напал на 16-летнего школьника. Инцидент произошел в парке у станции метро "Щукинская", через который девятиклассник шел на занятия, передает Life.ru.

Подросток смог вырваться и убежать, но медицинская помощь ему все же потребовалась: врачи обнаружили у него порез руки. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Правоохранители ведут поиски преступника, которому на вид 25–30 лет.