Сильное зеслетрясение произошло на севере Индии

На севере Индии произошло мощное землетрясение, передает Life.ru. Очаг подземных толчков, магнитуда которых составила 5,6, находился в 35 километрах от населенного пункта Пайпалкоти в штате Уттаракханд. При этом движение земной коры ощущалось даже в индийской столице Нью-Дели. Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.