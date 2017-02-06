В Москве при тушении пожара погиб спасатель

В ночь на 6 февраля в одной из квартир многоэтажки на Шипиловской улице в Москве произошел пожар. В ходе ликвидации возгорания героически погиб сотрудник МЧС.

Пожарным удалось спасти шесть человек, в том числе ребенка. В результате происшествия есть пострадавшие, по некоторым данным, двое погибли, сообщает "Газета.ru". Причина случившегося устанавливается.