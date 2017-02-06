В Москве при тушении пожара погиб спасатель

Угрозы распространения огня на другие корабли нет
В ночь на 6 февраля в одной из квартир многоэтажки на Шипиловской улице в Москве произошел пожар. В ходе ликвидации возгорания героически погиб сотрудник МЧС.
Пожарным удалось спасти шесть человек, в том числе ребенка. В результате происшествия есть пострадавшие, по некоторым данным, двое погибли, сообщает "Газета.ru". Причина случившегося устанавливается.
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