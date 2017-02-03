У французский солдат украли автоматы во время обеда

Двое французских солдат решили перекусить в одном из ресторанов быстрого питания McDonald’s в коммуне Ла-Верпийер департамента Изер. Свои штурмовые винтовки FAMAS они решили оставить в автомобиле, припаркованном перед заведением. Вернувшись после обеда военнослужащие заметили, что одно из боковых стекол их транспортного средства разбито, а оружие пропало, передает Flashnord. Солдаты обратились с заявлением в полицию. Полиция развернула крупномасштабную операцию по поимке воров. Были оцеплены все близлежащие районы, в район поисков был отправлен вертолет. Тем не менее, местные журналисты оценивают итоги всей операции как грандиозный провал – ни преступников, ни оружия найти не удалось. В прокуратуре ход расследования комментировать отказались.