Под Москвой случилось смертельное ДТП

В Зарайском районе Подмосковья произошло серьезное ДТП. В результате столкновения машин Hyundai и ВАЗ пострадали четыре человека, один скончался.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, передает РЕН-ТВ. Обстоятельства аварии устанавливаются.