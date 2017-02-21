Под Москвой случилось смертельное ДТП

В Зарайском районе Подмосковья произошло серьезное ДТП. В результате столкновения машин Hyundai и ВАЗ пострадали четыре человека, один скончался.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, передает РЕН-ТВ. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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