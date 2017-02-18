В Серпухове найдено тело 12-летнего мальчика

В одной из квартир в подмосковном Серпухове найдено тело 12-летнего мальчика. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

Правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти ребенка. Следствие не располагает информацией о причастности к данному происшествию так называемых "групп смерти".

Между тем, по данным РЕН, мальчик сильно переживал из-за кражи телефона. Дорогой смартфон ребенку подарили на день рождения, а потом его украли.