На юго-востоке Москвы в подвалах замуровали десятки кошек

Руководитель зоозащитной организации "Зооправо" Анастасия Федюнина сообщила, что на юго-востоке Москвы были найдены порядка 50 кошек, оказавшихся замурованными в подвалах жилых домов. "Ряд домов на юго-западе Москвы, в частности, на Волгоградском проспекте поставили решетки на продухи в подвалах, не оставили ни одного прохода для кошек.", – цитирует Федюнину РИАМО.

Сейчас зоозащитник пытаются решить проблему. "Животных получается кормить только пинцетом", – добавила она.