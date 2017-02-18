На юго-востоке Москвы в подвалах замуровали десятки кошек

Руководитель зоозащитной организации "Зооправо" Анастасия Федюнина сообщила, что на юго-востоке Москвы были найдены порядка 50 кошек, оказавшихся замурованными в подвалах жилых домов. "Ряд домов на юго-западе Москвы, в частности, на Волгоградском проспекте поставили решетки на продухи в подвалах, не оставили ни одного прохода для кошек.", – цитирует Федюнину РИАМО.
Сейчас зоозащитник пытаются решить проблему. "Животных получается кормить только пинцетом", – добавила она.
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