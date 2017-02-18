На западе Москвы насмерть забили китайца

На западе столицы обнаружено тело 46-летнего гражданина Китая. Иностранец скончался от множественных ушибленных ран и переломов, передает Life.ru.

Мужчину с переломами ключицы и предплечья, а также ранами головы привезли в травмпункт двое его сограждан, надеясь, что он жив. Однако врачи сообщили, что гражданин Китая умер еще несколько часов назад.