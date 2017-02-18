В Москве женщина выпала из окна 22-го этажа

На юго-востоке Москвы найдено тело женщины. Труп лежал на тротуаре во дворе на Самаркандском бульваре, передает Life.Ru.

По предварительным данным, женщина выпала из подъездного окна, расположенного на 22-м этаже. На лестничной клетке остались ее куртка и сапоги. Правоохранители устанавливают личность погибшей, на вид женщине 40–45 лет.