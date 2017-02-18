В Москве при столкновении восьми авто пострадали два человека

На востоке Москвы произошло ДТП с участием восьми автомобилей. На шоссе Энтузиастов в районе пересечения со Свободным проспектом столкнулись ВАЗ-2115, Volvo, Hyundai, Skoda, Volkswagen, Honda и два джипа Toyota, передает Life.ru.

По предварительным данным, травмы получили два человека. На месте ДТП работают медики и правоохранители.



