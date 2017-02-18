Грабитель вытащил из BMW безработной москвички 10 млн

В Москве грабитель разбил стекло автомобиля BMW Х6 и похитил из салона пакет с деньгами. Инцидент произошел на улице Ивана Бабушкина, передает ТАСС.

Пострадавшей оказалась 30-летняя безработная женщина. По ее словам, в пакете лежало 10 миллионов рублей.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.