На востоке Москвы девушка зарезала возлюбленного

В одной из квартир на востоке столицы обнаружено тело мужчины с ножевым ранением. Инцидент произошел на улице Салтыковская, передает агентство "Москва".
По подозрению в убийстве задержана девушка. Она доставлена в отделение полиции. На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Между тем, по данным Life.ru, мужчину зарезала его возлюбленная в ходе ссоры. Погибшему было 27 лет.
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