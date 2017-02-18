На востоке Москвы девушка зарезала возлюбленного

В одной из квартир на востоке столицы обнаружено тело мужчины с ножевым ранением. Инцидент произошел на улице Салтыковская, передает агентство "Москва".

По подозрению в убийстве задержана девушка. Она доставлена в отделение полиции. На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Между тем, по данным Life.ru, мужчину зарезала его возлюбленная в ходе ссоры. Погибшему было 27 лет.



