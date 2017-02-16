На севере Москвы разбился мужчина

Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва". На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.По данным портала Life.ru погибшему был 31 год.
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