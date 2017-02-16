При взрыве в Багдаде погибли больше полусотни человек

На юге Багдада взорвался заминированный автомобиль. Место происшествия оцеплено полицией. Уже известно о 55 погибших и еще 60 раненых в результате теракта, передает сайт "Комсомольская правда". Данные уточняются. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". Взрыв стал третьим терактом в столице Ирака за последние три дня.