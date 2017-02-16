Поиски бомбы в метро Москвы окончены

Сотрудники столичной полиции проверили станцию "Новослободская" Кольцевой линии Московского метрополитена после телефонного сообщения о заложенном взрывном устройстве. "Никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружено", – цитируют "Аргументы и Факты" представителя правоохранительных органов города. Он добавил, что теперь полиция принимает меры для установления личности звонившего и его дальнейшего задержания. Наказание за заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте составляет до пяти лет лишения свободы.