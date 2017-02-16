Пьяный американец с арматурой напал на москвича в подъезде

В Москве пьяный гражданин США, уроженец Украины, напал с куском арматуры на россиянина. Инцидент произошел в подъезде одного из домов в Замоскворечье, пишет "Газета.ru".

Угрожая оппоненту убийством, иностранец не менее двух раз ударил его арматурой по рукам и ногам. Хулигана задержали, но ему самому потребовалась медицинская помощь. Американец был доставлен в больницу с подозрением на алкогольное отравление.