В Подмосковье пешеход попал под поезд и остался жив

На Рижском направлении Московской железной дороги пригородный поезд сбил мужчину. Инцидент произошел на станции Дедовск, передает сетевое издание "М24".
По предварительным данным, пешеход перебегал железнодорожные пути в неположенном месте и был задет электричкой. Ему понадобилась медицинская помощь. ЧП привело к сбою в движении пригородных поездов.
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