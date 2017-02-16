В Подмосковье пешеход попал под поезд и остался жив

На Рижском направлении Московской железной дороги пригородный поезд сбил мужчину. Инцидент произошел на станции Дедовск, передает сетевое издание "М24".

По предварительным данным, пешеход перебегал железнодорожные пути в неположенном месте и был задет электричкой. Ему понадобилась медицинская помощь. ЧП привело к сбою в движении пригородных поездов.