В Подольске 55-летний мужчина надругался над восьмиклассницей

В Подольске 55-летний мужчина надругался над ученицей восьмого класса. Злоумышленник поймал ее возле жилого дома на улице Лапшенкова, передает "360 Подмосковье".

В полицию с заявлением обратилась мачеха девочки. Она рассказала, что мужчина занимался сексом с ее падчерицей в автомобиле. Возбуждено уголовное дело.