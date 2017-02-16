В Подольске 55-летний мужчина надругался над восьмиклассницей

В Подольске 55-летний мужчина надругался над ученицей восьмого класса. Злоумышленник поймал ее возле жилого дома на улице Лапшенкова, передает "360 Подмосковье".
В полицию с заявлением обратилась мачеха девочки. Она рассказала, что мужчина занимался сексом с ее падчерицей в автомобиле. Возбуждено уголовное дело.
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