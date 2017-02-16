В метро задержали пассажира с пистолетами и автоматами

В московском метро задержан 37-летний пассажир с арсеналом оружия. Он пытался пронести в подземку четыре пистолета Ярыгина, пистолет ТТ, два автомата Калашникова и патроны, передает Life.ru.

Инцидент произошел на станции "Павелецкая" Кольцевой линии. Мужчину задержали, проводится разбирательство.