Трое грабителей вынесли из офиса в Зеленограде 21,6 млн

В Зеленограде злоумышленники проникли в офис, отжав оконную раму, связали сотрудника электропроводом и похитили из сейфа 21,6 миллиона рублей. Преступники были в масках, передает агентство "Москва".
Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Полиция ищет подозреваемых.
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