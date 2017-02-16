Трое грабителей вынесли из офиса в Зеленограде 21,6 млн

В Зеленограде злоумышленники проникли в офис, отжав оконную раму, связали сотрудника электропроводом и похитили из сейфа 21,6 миллиона рублей. Преступники были в масках, передает агентство "Москва".

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Полиция ищет подозреваемых.