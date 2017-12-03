Летевшие из Москвы пассажиры спасли ребенка

На борту самолета "Победа" во время рейса из Москвы в Беслан случилось ЧП. Мальчик потерял сознание и перестал подавать признаки жизни.

На помощь бросились пассажиры и экипаж. Ребенка удалось реанимировать. На протяжении полета мальчик несколько терял сознание, но его вновь возвращали к жизни, передает ТАСС.

В аэропорту Беслана ребенка передали скорой помощи. В пресс-службе авиакомпании подтвердили информацию о случившемся.