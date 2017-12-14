В метро Москвы произошло ЧП

Интервал движения поездов на Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии Московского метрополитена увеличен, передает "Газета.ru". Сбой в столичной подземке объяснили техническими причинами. Очевидцы рассказывают, что от станции "Выхино" до "Таганской" движения нет. Пресс-секретарь Московского метрополитена Надежда Доржиева подтвердила, что проблемы с движением были, однако поезда не прекращали ходить по маршруту, передает телеканал "360". "Сейчас уже движение вводится в график, с 11:40", – добавила она.