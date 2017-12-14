В цеху рыбной продукции под Москвой нашли нелегальных мигрантов

Во время рейда по производственным объектам подмосковной Балашихи полицейские обнаружили 14 нелегальных мигрантов, которые трудились в цеху по изготовлению рыбной продукции, передает "Подмосковье сегодня". Их оштрафовали на пять тысяч рублей каждого и обязали покинуть страну. Всего проверено 98 человек, составлено 18 административных протоколов.