В цеху рыбной продукции под Москвой нашли нелегальных мигрантов

Во время рейда по производственным объектам подмосковной Балашихи полицейские обнаружили 14 нелегальных мигрантов, которые трудились в цеху по изготовлению рыбной продукции, передает "Подмосковье сегодня". Их оштрафовали на пять тысяч рублей каждого и обязали покинуть страну. Всего проверено 98 человек, составлено 18 административных протоколов.
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