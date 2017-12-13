В Москве произошел крупный пожар

На улице Космонавтов, дом 16 в городе Щербинка в Новой Москве загорелись два одноэтажных металлических ангара, передает газета "Известия". Огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Сообщается, что возгорание произошло около 05:30 мск, а уже в 06:48 пожар был потушен. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

