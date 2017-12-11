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Происшествия

Генерал армии США выманил 8,5 млн у московской пенсионерки

Кадр из фильма "Майор Пэйн"
Столичная пенсионерка стала жертвой мошенника. Преступник, представившийся американским генералом Робертом Альдерсоном, украл у нее порядка 8,5 миллиона рублей.
прочитано 1431 раз

Пожилая женщина познакомилась со злоумышленником в Сети. Он представился высокопоставленным военным из США и признался, что у его страны закончились деньги на борьбу с террористами в Сирии.

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"Как известно, сердобольнее российских бабушек может быть только российская бабушка, помогающая солдату", – пишет Telegram-канал Mash. Жительница столицы согласилась перевести генералу деньги на банковский счет, который был открыт в Гане.

Делом заинтересовалась полиция. Есть подозрения, что мошенник специально выдал себя за американского генерала, чтобы выманить деньги у пенсионерки. По факту происшествия проводится проверка.

Отметим, что жители африканских государств часто вынуждены заниматься мошенничеством в интернете, чтобы заработать. Они вступают с жертвой в переписку в социальных сетях или по электронной почте, выдавая себя за другого человека.

Об этой схеме мошенничества известно уже несколько лет, но преступникам каждый раз удается найти новых жертв. Специалисты рекомендуют не доверять незнакомцам, которые обращаются за финансовой помощью в Сети.

Автор: Евгений Мышко11 декабря 2017, 11:33

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