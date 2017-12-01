В школе на юго-западе Москвы девочку ударили бутылкой по голове

В одной из школ в столичном районе Ясенево двое учащихся бросили в восьмиклассницу бутылку, которая попала ей в голову. 14-летняя девочка госпитализирована, передает сетевое издание m24.ru.

У пострадавшей диагностировали ушиб теменной области головы, также есть подозрение на сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Обстоятельства случившегося устанавливаются.