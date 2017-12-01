Летевший в Москву лайнер экстренно сел в Стамбуле

Пассажирский лайнер авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс Анталья – Москва, был вынужден совершить экстренную посадку в Стамбуле. Командир принял решение прервать полет, обнаружив технические неисправности, передает телеканал "360".
В аэропорту Boeing 737 отбуксировали на стоянку для ремонта. В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры размещены в зале ожидания.
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