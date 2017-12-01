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В Таиланде россиянин чудом спасся от взбесившегося слона

прочитано 618 раз

В Таиланде слон напал на туристов. В результате ЧП погиб гражданин Германии, пишет "Газета.ru".

Трагедия произошла в конце экскурсии. "Все уже слезали со слонов. Ребята из России, ехавшие на первом слоне, благополучно с него слезли, и вдруг этот слон взбесился и напал на немецкого туриста", – рассказали очевидцы.

По предварительным данным, животное рассвирепело из-за фотовспышек. "Слон затоптал немца насмерть на глазах у всех", – отметили свидетели. Один турист из России получил травму: его слон скинул со спины.

1 декабря 2017, 11:06

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